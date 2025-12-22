Уиткофф: США и Украина обсудили следующие шаги и гарантии безопасности

Делегации США и Украины на состоявшихся в последние дни консультациях уделили ключевое внимание обсуждению сроков и последовательности следующих шагов по урегулированию конфликта, а также гарантий безопасности.

Как передает Report, об этом написал спецпредставитель президента США по Украине Стивен Уиткофф в соцсети Х.

"Особое внимание уделили обсуждению сроков и последовательности следующих шагов", - отметил он, говоря о ходе переговоров межу сторонами. По словам Уиткоффа, стороны, в частности, провели "отдельную конструктивную встречу", на которой обсуждали "четыре ключевых документа: дальнейшее развитие плана из 20 пунктов, сближение позиций по многосторонней системе гарантий безопасности, сближение позиций по системе гарантий безопасности США для Украины, а также дальнейшее развитие плана относительно экономики и процветания".

По словам Уиткоффа, США считают, что Киев настроен на прекращение конфликта. Спецпредставитель американского президента добавил, что Вашингтон к числу "общих приоритетов" относит "обеспечение гарантий безопасности и создание условий для восстановления Украины". По словам Уиткоффа, США исходят из того, что "мир должен предполагать не только прекращение боевых действий, но и достойную основу для стабильного будущего".