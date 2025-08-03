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Уиткофф посетит Москву на этих выходных

Уиткофф посетит Москву на этих выходных Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф будет в российской столице на этих выходных.
Другие страны
3 августа 2025 г. 00:30
Уиткофф посетит Москву на этих выходных

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стивен Уиткофф будет в российской столице на этих выходных.

Как передает Report, об этом в интервью телекомпании NBC заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер.

"Я знаю, что специальный посланник президента Трампа Стивен Уиткофф будет в Москве на этих выходных. Я надеюсь, он сможет добиться прорыва [в процессе украинского урегулирования]", - сказал он.

Уитэкер также заявил, что США хотят получить согласие на сделку от обеих сторон конфликта, и отметил, что визит Уиткоффа в Россию может принести некоторые плоды.

Ранее правительство США объявило о том, что Уиткофф посетит 1 августа Израиль, а также сектор Газа. Трамп затем сообщил, что после поездки в Израиль его спецпосланник нанесет визит в Россию. Уиткофф в недавнем прошлом неоднократно посещал Россию, его в том числе принимал президент РФ Владимир Путин.

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