Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах
    Ильхам Алиев мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Первое заседание Совета мира WUF13 XXV Зимние Олимпийские игры Великое возвращение в Карабах

    Уиткофф: Новые переговоры по Украине могут пройти через три недели

    Другие страны
    • 22 февраля, 2026
    • 08:20
    Уиткофф: Новые переговоры по Украине могут пройти через три недели

    Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду, что новый раунд переговоров по Украине может состояться в течение ближайших трех недель.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

    По словам Уиткоффа, представленные сторонам предложения могут привести к встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

    "Мы с Джаредом надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трех недель и, возможно, даже приведут к саммиту Зеленского и Путина. В какой-то момент это может даже стать трехсторонней встречей с президентом США, посмотрим", - сказал он.

    Уиткофф также выразил надежду, что "в ближайшие недели появятся хорошие новости" по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.

    Стивен Уиткофф российско-украинская война переговоры
    Uitkoff: Yeni Rusiya-Ukrayna danışıqları üç həftə ərzində baş tuta bilər
    Ты - Король

    Последние новости

    08:39

    Спецпосланник президента США назвал отказ Ирана от обогащения урана "красной линией" США

    Другие страны
    08:20

    Уиткофф: Новые переговоры по Украине могут пройти через три недели

    Другие страны
    07:51

    Полузащитник "Баварии" Мусиала установил исторический рекорд Бундеслиги

    Футбол
    07:18

    В Шамахинском районе произошло землетрясение магнитудой 3,9

    Происшествия
    06:46

    СМИ: Отсутствие клетчатки в рационе может ухудшать память

    Здоровье
    06:19

    Скончался один из основателей жанра сальса Вилли Колон

    Другие страны
    05:57

    Трамп сообщил о направлении госпитального судна США к берегам Гренландии

    Другие страны
    05:24

    СМИ: Карл III предоставил полиции доступ к документам по деятельности принца Эндрю

    Другие страны
    04:46

    Трамп призвал Netflix уволить члена совета директоров Сьюзан Райс

    Другие страны
    Лента новостей