Уиткофф: Новые переговоры по Украине могут пройти через три недели

Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду, что новый раунд переговоров по Украине может состояться в течение ближайших трех недель.

Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.

По словам Уиткоффа, представленные сторонам предложения могут привести к встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.

"Мы с Джаредом надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трех недель и, возможно, даже приведут к саммиту Зеленского и Путина. В какой-то момент это может даже стать трехсторонней встречей с президентом США, посмотрим", - сказал он.

Уиткофф также выразил надежду, что "в ближайшие недели появятся хорошие новости" по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.