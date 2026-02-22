Уиткофф: Новые переговоры по Украине могут пройти через три недели
- 22 февраля, 2026
- 08:20
Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф выразил надежду, что новый раунд переговоров по Украине может состояться в течение ближайших трех недель.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью телеканалу Fox News.
По словам Уиткоффа, представленные сторонам предложения могут привести к встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского.
"Мы с Джаредом надеемся, что представили обеим сторонам некоторые предложения, которые приведут к их встрече в течение следующих трех недель и, возможно, даже приведут к саммиту Зеленского и Путина. В какой-то момент это может даже стать трехсторонней встречей с президентом США, посмотрим", - сказал он.
Уиткофф также выразил надежду, что "в ближайшие недели появятся хорошие новости" по вопросу урегулирования российско-украинского конфликта.