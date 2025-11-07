Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Уиткофф: К Авраамовым соглашениям присоединится еще одна страна

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 01:17
    Уиткофф: К Авраамовым соглашениям присоединится еще одна страна

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф объявил в четверг, что к Авраамовым соглашениям присоединится новое государство.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сообщил на Американском бизнес-форуме в Майами.

    "Сегодня вечером я возвращаюсь в Вашингтон, потому что мы собираемся объявить о присоединении еще одной страны к Авраамовым соглашениям", - отметил Уиткофф.

    В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако Хартум не подписал соответствующий документ с Израилем. Также президент США Дональд Трамп выражал надежду, что к соглашениям присоединится Саудовская Аравия.

    Uitkoff: Daha bir ölkə "İbrahim Sazişləri"nə qoşulacaq

    Лента новостей