Уиткофф: К Авраамовым соглашениям присоединится еще одна страна

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф объявил в четверг, что к Авраамовым соглашениям присоединится новое государство.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом он сообщил на Американском бизнес-форуме в Майами.

"Сегодня вечером я возвращаюсь в Вашингтон, потому что мы собираемся объявить о присоединении еще одной страны к Авраамовым соглашениям", - отметил Уиткофф.

В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Мирные соглашения Авраама". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть, однако Хартум не подписал соответствующий документ с Израилем. Также президент США Дональд Трамп выражал надежду, что к соглашениям присоединится Саудовская Аравия.