Уиткофф: Глава инвесткомпании Blackrock участвует в работе команды США по Украине

Глава крупнейшей американской инвестиционной компании Blackrock Ларри Финк участвует в работе команды США по урегулированию укранского кризиса, консультируя администрацию по вопросам восстановления экономики.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе выступления на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

По его словам, экономический аспект занимает важное место в обсуждениях внутри американской команды. Вопросы долгосрочного развития регулярно поднимаются в контактах с советником президента США Джаредом Кушнером.

"Мы с Джаредом постоянно говорим о важности процветания, и, разумеется, у нас есть, на мой взгляд, лучший в своем классе советник по этим вопросам - Ларри Финк", - сказал Уиткофф.