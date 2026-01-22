Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Всемирный экономический форум (WEF) - 2026 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Уиткофф: Глава инвесткомпании Blackrock участвует в работе команды США по Украине

    Другие страны
    • 22 января, 2026
    • 13:34
    Уиткофф: Глава инвесткомпании Blackrock участвует в работе команды США по Украине

    Глава крупнейшей американской инвестиционной компании Blackrock Ларри Финк участвует в работе команды США по урегулированию укранского кризиса, консультируя администрацию по вопросам восстановления экономики.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф в ходе выступления на мероприятии в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе.

    По его словам, экономический аспект занимает важное место в обсуждениях внутри американской команды. Вопросы долгосрочного развития регулярно поднимаются в контактах с советником президента США Джаредом Кушнером.

    "Мы с Джаредом постоянно говорим о важности процветания, и, разумеется, у нас есть, на мой взгляд, лучший в своем классе советник по этим вопросам - Ларри Финк", - сказал Уиткофф.

    Стив Уиткофф США Украина BlackRock инвесткомпания
    Uitkoff: "Blackrock" investisiya şirkətinin direktoru Ukrayna üzrə ABŞ komandasının işində iştirak edir

    Последние новости

    14:04

    В Индии при взрыве на предприятии погибли шесть человек

    Другие страны
    14:02

    Посольство США в Баку поздравило "Карабах" с победой

    Футбол
    13:50

    Рютте: Переговоры с Трампом по Гренландии велись в контексте региональной безопасности

    Другие страны
    13:46
    Фото

    Байрамов обсудил с Шекеринска региональную безопасность и мирный процесс с Арменией

    Внешняя политика
    13:37

    Азербайджан лидирует среди стран-экспортеров электроэнергии в Грузию

    Энергетика
    13:34

    Уиткофф: Глава инвесткомпании Blackrock участвует в работе команды США по Украине

    Другие страны
    13:25

    В Грузии начнет действовать новый государственный орган

    В регионе
    13:23

    В Азербайджане ужесточат ответственность за детский труд

    Социальная защита
    13:22

    Германия созвала в феврале спецсаммит ЕС для борьбы с избыточной бюрократией

    Другие страны
    Лента новостей