Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Лига чемпионов УЕФА Бюджетный пакет

    Уитэкер: США окажут давление на обе стороны войны в Украине

    Другие страны
    • 24 октября, 2025
    • 04:50
    Уитэкер: США окажут давление на обе стороны войны в Украине

    Президент США Дональд Трамп намерен оказывать давление как на Россию, так и на Украину, чтобы убедить стороны конфликта сесть за стол переговоров.

    Как передает Report, об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Newsmax.

    "Президент Трамп изучает способы продолжать оказывать давление на [президента России] Владимира Путина, и, скажу откровенно, продолжать оказывать давление на украинского лидера Владимира Зеленского <...>, чтобы усадить обе стороны за стол [переговоров] и договориться о прекращении огня", - сказал он.

    Министерство финансов США ранее включило "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи войной в Украине.

    Украина Россия российско-украинская война
    ABŞ rəsmisi: Rusiya-Ukrayna müharibəsində hər iki tərəfə təzyiq göstərəcəyik

    Последние новости

    05:39

    В Оклахоме разбился самолет ВВС США с двумя людьми на борту

    Другие страны
    05:22

    Джеко стал самым возрастным автором гола в Лиге конференций УЕФА

    Футбол
    04:50

    Уитэкер: США окажут давление на обе стороны войны в Украине

    Другие страны
    04:13

    Германия и Британия будут вместе отслеживать российские подлодки над Алтантикой

    Другие страны
    03:42

    Трамп опроверг информацию об отправке бомбардировщиков в Венесуэлу

    Другие страны
    03:06

    ВОЗ: Восстановление здравоохранения в Газе обойдется в минимум $7 млрд

    Другие страны
    02:36

    Reuters: США и Катар "заполнят вакуум" после запрета ЕС на импорт газа из РФ

    Другие страны
    02:00

    Растущий авторитет Азербайджана в мире: роль Баку в усилиях США по Ближнему Востоку

    Аналитика
    01:37

    Трамп: Угрозы аннексии Израилем Западного берега Иордана нет

    Другие страны
    Лента новостей