Уитэкер: США окажут давление на обе стороны войны в Украине

Президент США Дональд Трамп намерен оказывать давление как на Россию, так и на Украину, чтобы убедить стороны конфликта сесть за стол переговоров.

Как передает Report, об этом заявил постпред США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу Newsmax.

"Президент Трамп изучает способы продолжать оказывать давление на [президента России] Владимира Путина, и, скажу откровенно, продолжать оказывать давление на украинского лидера Владимира Зеленского <...>, чтобы усадить обе стороны за стол [переговоров] и договориться о прекращении огня", - сказал он.

Министерство финансов США ранее включило "Роснефть" и "Лукойл", а также 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет американских санкций. Как заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на регулярном брифинге для журналистов, Вашингтон рассчитывает, что эти рестрикции окажут существенное давление на Москву в связи войной в Украине.