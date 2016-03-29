Угнанный на Кипр самолет самостоятельно вернется с пассажирами в Каир

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Угнанный преступником-одиночкой самолет EgyptAir самостоятельно вернется в первоначальный пункт назначения - Каир - вместе с пассажирами.

Как передает Report, об этом сообщает новостной портал Al Watan со ссылкой на представителей национального перевозчика.

"Его возвращение намечено на 20:00 по местному времени (21:00 мск)", - указали они, добавив при этом, что министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи вместе с рядом официальных лиц в ближайшее время направится на частном самолете в Ларнаку, чтобы лично встретиться с пассажирами и экипажем. "Он также намерен провести встречи с кипрским коллегой и рядом должностных лиц, чтобы поблагодарить за усилия по освобождению и проявленную координацию, которая позволила арестовать похитителя и вызволить на свободу всех пассажиров и экипаж", - сообщили представители перевозчика.