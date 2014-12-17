Тысячи повстанцев сбежали из лагеря в Уганде

Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Около тысячи повстанцев из группировки M23, действовавшей на территории Демократической Республики Конго, сбежали из тюремного лагеря в Уганде.

Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, тюремный лагерь располагается в 300 км к юго-западу от столицы Уганды – Кампалы.

По словам представителя вооруженных сил Уганды, повстанцев должны были отправить обратно в ДРК.

"Они были обеспокоены своей безопасностью", — добавил военный представитель.