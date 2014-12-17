 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Тысячи повстанцев сбежали из лагеря в Уганде

    Они были обеспокоены своей безопасностью

    Баку. 17 декабря. REPORT.AZ/ Около тысячи повстанцев из группировки M23, действовавшей на территории Демократической Республики Конго, сбежали из тюремного лагеря в Уганде.

    Как передает Report со ссылкой на Газета.ru, тюремный лагерь располагается в 300 км к юго-западу от столицы Уганды – Кампалы.

    По словам представителя вооруженных сил Уганды, повстанцев должны были отправить обратно в ДРК.

    "Они были обеспокоены своей безопасностью", — добавил военный представитель.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi