Удар РФ по Донецкой области Украины: есть погибшие и пострадавшие

ВС России атаковали Донецкую область Украины, в результате чего 5 человек погибло, еще 14 человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом сообщил начальник областной военной администрации (ОВА) Вадим Филашкин.

По его словам, трое человек погибли в Дробышево, еще двое - в Алексеево-Дружковке.