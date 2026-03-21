Rusiya Donetsk vilayətinə zərbə endirib, ölən və yaralananlar var
Digər ölkələr
- 21 mart, 2026
- 12:27
Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Donetsk vilayətinə hücum edib, 5 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb.
"Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Vadim Filaşkin məlumat verib.
Onun sözlərinə görə, Drobışevoda 3, Alekseyevo-Drujkovkada isə 2 nəfər ölüb.
Qeyd edək ki, 2022-ci il fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynaya genişmiqyaslı müdaxiləsi ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayıb və hazırda Rusiya Ukrayna ərazisinin təxminən 20 faizinə, o cümlədən Donetsk, Luqansk, Zaporojye və Xerson vilayətlərinin bir hissəsinə nəzarət edir. Bundan əvvəl 2014-cü ildə Rusiya Ukraynanın tərkibində olan Krımı ilhaq edib.
Son xəbərlər
12:56
Ötən gün itkin düşən 9 nəfər tapılıbHadisə
12:41
Ağdaş və Qəbələnin bəzi ərazilərində qaz kəsilibEnergetika
12:36
İraqın Bağdadda kəşfiyyat qərargahına dronlarla hücum edilibDigər ölkələr
12:27
Rusiya Donetsk vilayətinə zərbə endirib, ölən və yaralananlar varDigər ölkələr
12:27
Sabah bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq - PROQNOZEkologiya
12:23
Aqil Nəbiyev: "İtkilərə baxmayaraq, Bolqarıstandan istədiyimiz nəticə ilə qayıdacağımıza inanıram"Futbol
12:11
İtaliya Azərbaycan iqtisadiyyatına birbaşa investisiya qoyuluşunu 3 dəfədən çox artırıbMaliyyə
12:06
Pezeşkian: İran qonşuları ilə münaqişəyə can atmırDigər ölkələr
12:01