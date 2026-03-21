    • 21 mart, 2026
    • 12:27
    Rusiya Donetsk vilayətinə zərbə endirib, ölən və yaralananlar var

    Rusiya Silahlı Qüvvələri Ukraynanın Donetsk vilayətinə hücum edib, 5 nəfər ölüb, 14 nəfər yaralanıb.

    "Report" Ukrayna mediasına istinadən xəbər verir ki, bu barədə Vilayət Hərbi Administrasiyasının rəhbəri Vadim Filaşkin məlumat verib.

    Onun sözlərinə görə, Drobışevoda 3, Alekseyevo-Drujkovkada isə 2 nəfər ölüb.

    Qeyd edək ki, 2022-ci il fevralın 24-də Rusiyanın Ukraynaya genişmiqyaslı müdaxiləsi ilə Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlayıb və hazırda Rusiya Ukrayna ərazisinin təxminən 20 faizinə, o cümlədən Donetsk, Luqansk, Zaporojye və Xerson vilayətlərinin bir hissəsinə nəzarət edir. Bundan əvvəl 2014-cü ildə Rusiya Ukraynanın tərkibində olan Krımı ilhaq edib.

    Rusiya-Ukrayna münaqişəsi
    Удар РФ по Донецкой области Украины: есть погибшие и пострадавшие

