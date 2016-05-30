Учреждения в Польше получили предупреждения о готовящемся взрыве

Баку. 30 мая. REPORT.AZ/ Десятки учреждений в Польше получили анонимные предупреждения о готовящемся взрыве. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили полицейские отделения в Варшаве, Катовицах, Опольском и Подкарпатском воеводствах.

"Речь идет о министерствах, гостиницах, торговых центрах, прокуратуре. Мы получили информацию о том, что только в Варшаве эти предупреждения касаются 39 разных учреждений. Все они проверяются. Пока никакие опасные материалы или предметы не обнаружены", - сообщила пресс-служба столичной полиции.

Стражи порядка исходят из того, что все эти угрозы ложные, так как сотрудников в большинстве зданий не эвакуируют.

Пресс-секретарь отделения полиции в городе Катовице Яцек Пытель также подтвердил данные о получении рядом учреждений сообщений о подложенных бомбах. "Эти предупреждения поступили около полудня по электронной почте", - уточнил он.

Аналогичная ситуация сложилась в Польше 20 мая, когда во многих городах страны специалисты были вынуждены искать взрывные устройства в разных зданиях после анонимных сообщений. Авторов этих посланий до сих пор разыскивают.

Согласно польским законам, им грозит от шести месяцев до 8 лет тюрьмы.