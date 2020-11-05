Учительница за отсутствие маски получила год тюрьмы условно

В Греции учительницу, которая не носила маску во время урока, суд приговорил к 12 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года.

В Греции учительницу, которая не носила маску во время урока, суд приговорил к 12 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал Mega .

Суд, который проходил по ускоренной процедуре, большинством голосов признал педагога виновной, но единогласно признал смягчающим обстоятельством то, что раньше она не нарушала закон.

Преподавательница языка в профессиональном лицее (аналоге профтехучилища) в районе Имитос в Аттике была арестована 23 октября после того, как в интернете были размещены жалобы и видеоролики, как она находилась в классе без маски, а ученики кричали, что она должна ее использовать.

По информации канала, учительница объяснила, что предупредила директора школы и учеников, что из-за отита ей придется делать перерыв в ношении маски, но она примет все другие меры для защиты от коронавируса.

В соответствии с принятым 25 февраля правительственным решением "Чрезвычайные меры по предотвращению и ограничению распространения коронавируса" нарушителям мер грозит помимо штрафа и уголовное наказание - лишение свободы на срок до двух лет.

Отметим, что в Греции зарегистрировано 46 892 случая заболевания COVID-19, умерли 673 человека, вылечились 9 989 пациентов.