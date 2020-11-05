Учительница за отсутствие маски получила год тюрьмы условно

В Греции учительницу, которая не носила маску во время урока, суд приговорил к 12 месяцам тюремного заключения с отсрочкой исполнения приговора на три года.
Как передает Report, об этом сообщил телеканал
Суд, который проходил по ускоренной процедуре, большинством голосов признал педагога виновной, но единогласно признал смягчающим обстоятельством то, что раньше она не нарушала закон.
Преподавательница языка в профессиональном лицее (аналоге профтехучилища) в районе Имитос в Аттике была арестована 23 октября после того, как в интернете были размещены жалобы и видеоролики, как она находилась в классе без маски, а ученики кричали, что она должна ее использовать.
По информации канала, учительница объяснила, что предупредила директора школы и учеников, что из-за отита ей придется делать перерыв в ношении маски, но она примет все другие меры для защиты от коронавируса.
В соответствии с принятым 25 февраля правительственным решением "Чрезвычайные меры по предотвращению и ограничению распространения коронавируса" нарушителям мер грозит помимо штрафа и уголовное наказание - лишение свободы на срок до двух лет.
Отметим, что в Греции зарегистрировано 46 892 случая заболевания COVID-19, умерли 673 человека, вылечились 9 989 пациентов.