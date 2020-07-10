Ученые выявили десятки нейтрализующих коронавирус антител

Ученые Университетской клиники Кёльна и Германского центра исследований инфекций совместно с коллегами из Израиля выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител.

Ученые Университетской клиники Кёльна и Германского центра исследований инфекций совместно с коллегами из Израиля выявили 28 нейтрализующих коронавирус антител.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, исследователи изучили более 4 тыс. SARS-CoV-2-специфичных B-клеток крови, взятых у 12 пациентов, переболевших коронавирусной инфекцией.

"В результате 255 антител были воспроизведены в лаборатории и исследованы на их нейтрализующую активность против SARS-CoV-2. Всего ученые обнаружили 28 антител, способных эффективно нейтрализовать SARS-CoV-2", - говорится в пресс-релизе Германского центра исследований инфекций.

Ученые обращают внимание, что обнаруженные нейтрализующие коронавирус антитела были сформированы иммунной системой достаточно быстро.

"Это означает, что им требовалось совсем немного времени на адаптацию, чтобы эффективно распознавать и нейтрализовать вирус", - пояснил доктор Ценер.

Таким образом, как отмечают исследователи, это позволяет надеяться, что "активная вакцина может обеспечить быструю защиту в общей популяции".