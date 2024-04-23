Ученые ввели новый цвет для шкалы предупреждения об опасной жаре

Американские ученые из Национальной метеорологической службы и Центров по контролю и профилактике заболеваний представили новую цветовую шкалу для информирования об опасной для здоровья жаре. На ней появился пятый - пурпурный - цвет, обозначающий экстрема

Американские ученые из Национальной метеорологической службы и Центров по контролю и профилактике заболеваний представили новую цветовую шкалу для информирования об опасной для здоровья жаре. На ней появился пятый - пурпурный - цвет, обозначающий экстремально высокие температуры.

Как передает Report , об этом сообщает Associated Press.

Предыдущая версия инструмента включала белый, желтый, оранжевый и красный уровни, где белый обозначал отсутствие рисков для здоровья из-за температур, а красный - серьезный риск для любого, где лишен доступа к охлаждению и достаточному количеству воды для питья.

Пурпурный уровень соответствует опасности не только для здоровья, но и для жизни людей. Его планируют объявлять в случаях, когда очень сильная жара длится продолжительное время и не спадает даже ночью.

По словам специалистов, пять категорий жары основаны на строгих научных числовых значениях. Пороговые показатели были рассчитаны с использованием местных данных о погоде, климате и медицинской статистике в связи с высокими температурами.

Ученые подчеркнули, что пурпурный уровень тепловой опасности придется объявлять уже в самое ближайшее время, поскольку волны жары год от года ставятся все сильнее и продолжительнее.