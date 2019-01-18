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    Учёные: В 2068 году на Землю может упасть астероид Апофис

    Уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землей 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тысяч километров

    Баку. 18 января. REPORT.AZ/ В 2068 году астероид Апофис может столкнуться с Землёй.

    Как передаёт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили специалисты кафедры небесной механики Петербургского государственного университета.

    Они просчитали, что уже в 2029 году он будет находится в 10 раз ближе к планете, чем расстояние от Земли до Луны.

    «Уникальной особенностью этого астероида является точно установленное тесное сближение с Землёй 13 апреля 2029 года на расстояние 38 тысяч километров», – сказано в сообщении.

    Своё название астероид получил в честь древнеегипетского бога зла и разрушения.

    Ранее сообщалось, что космический зонд НАСА OSIRIS-REx (Origins Spectral Interpretation Resource Identification Security – Regolith Explorer) вышел на орбиту вокруг астероида Бенну.

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