Ученые создают всемирный центр изучения Марса в Дубае

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Целый город для изучения жизни на Марсе с участием международной команды ученых, инженеров и исследователей будет построен близ Дубая.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, территория "марсианского города", - Mars Scientific City, где будут стимулироваться условия жизни на Красной планете, составит более 170 тысяч квадратных метров, а его стоимость — 500 миллионов дирхамов (около 136 миллионов долларов).

На изображениях проекта, которые ранее появились в интернете, видны несколько куполов, расположенных в пустыне. Внутри них — человеческие жилища и зеленые насаждения.

"Это будет научный город, в котором будут анализироваться такие задачи, как сохранение воды, энергии и продуктов питания на Марсе. Для этих и других задач там будут работать международные исследователи со всего мира", - рассказали в космическом агентстве ОАЭ.

Кроме этого, уже в 2020 году ОАЭ собираются запустить к Марсу зонд, который достигнет места назначения в 2021 году. Планируется, что зонд обеспечит полный охват атмосферы, что позволит изучить климат на Марсе. Это будет первый зонд среди арабских стран, отправленных с этой целью.