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Ученые раскрыли секрет морской бактерии, разлагающей нефть

Ученые раскрыли секрет морской бактерии, разлагающей нефть Немецкие ученые из Боннского университета и других научных центров расшифровали механизм, позволяющий морской бактерии Alcanivorax borkumensis эффективно разлагать нефтяные загрязнения.
Другие страны
10 мая 2025 г. 05:28
Ученые раскрыли секрет морской бактерии, разлагающей нефть

Немецкие ученые из Боннского университета и других научных центров расшифровали механизм, позволяющий морской бактерии Alcanivorax borkumensis эффективно разлагать нефтяные загрязнения.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nature Chemical Biology (NCB).

Alcanivorax borkumensis питается нефтью, быстро размножаясь в результате разливов нефти и тем самым ускоряя ликвидацию загрязнения во многих случаях. Она делает это, производя "органическую жидкость для мытья посуды", которую она использует, чтобы прикрепляться к каплям нефти.

Специалисты идентифицировали генетический кластер, ответственный за этот процесс. Бактерии образуют биопленку на поверхности нефтяных капель. Их "моющее средство" разрушало границу между водой и нефтью, позволяя микроорганизмам поглотить алканы - основные компоненты нефти.

При отключении этого механизма Alcanivorax borkumensis потеряли 80% эффективности. Ученым также удалось перенести кластер в другие микроорганизмы, создав искусственных "нефтеедов".

По словам исследователей, открытие может революционизировать методы борьбы с экологическими катастрофами.

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