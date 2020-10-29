Ученые предупредили о новом варианте коронавируса в Европе

Международная группа ученых сообщила, что вид коронавируса, выявленный впервые у испанских рабочих в начале лета, быстро распространился в Европе и теперь стал причиной большинства новых случаев COVID-19

Международная группа ученых сообщила, что вид коронавируса, выявленный впервые у испанских рабочих в начале лета, быстро распространился в Европе и теперь стал причиной большинства новых случаев COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в статье, опубликованной на портале medrxiv.

Отмечается, что этот вид COVID-19 обнаружили в Испании в июне, с этого момента за пределами страны его стали выявлять достаточно часто в Швейцарии (40%), Ирландии (60%) и Великобритании (более восьми из десяти случаев). Кроме того, он также распространен в Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции. В статье отмечается, что вариант SARS-CoV-2 под названием 20A.EU1 распространялся в Европе с невиданными ранее темпами. Кроме того, команда исследователей работает над тем, есть ли у 20A.EU1 определенная мутация в спайковом белке, который вирус использует для проникновения в клетки человека.



Как пояснил Financial Times руководитель исследования и генетик из Базельского университета Эмма Ходкорофт, до этого она не видела ни одного варианта коронавируса с подобной динамикой. Однако, она отметила, что пока нет доказательств того, что быстрое распространение этого коронавируса связано с мутацией. По словам Ходкрофт, 20A.EU1 не похож ни на одну из версий Sars-Cov-2 , с которым она сталкивалась ранее.



"Судя по распространению 20A.EU1, кажется очевидным, что меры часто были недостаточными, чтобы остановить дальнейшее распространение этим летом", — пояснила ученый.

Также ученые пришли к выводу, что "рискованное поведение" отдыхающих привело к распространению варианта этого вируса.