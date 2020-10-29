О нас
Report Georgia
Аудио новости

Ученые предупредили о новом варианте коронавируса в Европе

Ученые предупредили о новом варианте коронавируса в Европе Международная группа ученых сообщила, что вид коронавируса, выявленный впервые у испанских рабочих в начале лета, быстро распространился в Европе и теперь стал причиной большинства новых случаев COVID-19
Другие страны
132
29 октября 2020 г. 15:53
Ученые предупредили о новом варианте коронавируса в Европе

Международная группа ученых сообщила, что вид коронавируса, выявленный впервые у испанских рабочих в начале лета, быстро распространился в Европе и теперь стал причиной большинства новых случаев COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом говорится в статье, опубликованной на портале medrxiv.

Отмечается, что этот вид COVID-19 обнаружили в Испании в июне, с этого момента за пределами страны его стали выявлять достаточно часто в Швейцарии (40%), Ирландии (60%) и Великобритании (более восьми из десяти случаев). Кроме того, он также распространен в Норвегии, Латвии, Нидерландах и Франции. В статье отмечается, что вариант SARS-CoV-2 под названием 20A.EU1 распространялся в Европе с невиданными ранее темпами. Кроме того, команда исследователей работает над тем, есть ли у 20A.EU1 определенная мутация в спайковом белке, который вирус использует для проникновения в клетки человека.

Как пояснил Financial Times руководитель исследования и генетик из Базельского университета Эмма Ходкорофт, до этого она не видела ни одного варианта коронавируса с подобной динамикой. Однако, она отметила, что пока нет доказательств того, что быстрое распространение этого коронавируса связано с мутацией. По словам Ходкрофт, 20A.EU1 не похож ни на одну из версий Sars-Cov-2 , с которым она сталкивалась ранее.

"Судя по распространению 20A.EU1, кажется очевидным, что меры часто были недостаточными, чтобы остановить дальнейшее распространение этим летом", — пояснила ученый.

Также ученые пришли к выводу, что "рискованное поведение" отдыхающих привело к распространению варианта этого вируса.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Охранник консульства Франции в Джидде ранен при нападении
Охранник консульства Франции в Джидде ранен при нападении
29 октября 2020 г. 16:22
Во Франции произошло второе нападение на людей за день
Во Франции произошло второе нападение на людей за день
29 октября 2020 г. 15:14
Президент Беларуси назначил нового главу МВД
Президент Беларуси назначил нового главу МВД
29 октября 2020 г. 12:58
В Ницце вооруженный ножом неизвестный напал на людей
В Ницце вооруженный ножом неизвестный напал на людей
29 октября 2020 г. 12:52
Жервами мощного тайфуна на Филиппинах стали 16 человек
Жервами мощного тайфуна на Филиппинах стали 16 человек
29 октября 2020 г. 10:27
Права на могилу Зорге получило Посольство России в Японии
Права на могилу Зорге получило Посольство России в Японии
29 октября 2020 г. 08:39
Продажи оружия в США выросли на 91%
Продажи оружия в США выросли на 91%
29 октября 2020 г. 08:27
В Мексике обнаружили захоронение с телами около 60 пропавших без вести
В Мексике обнаружили захоронение с телами около 60 пропавших без вести
29 октября 2020 г. 08:05
Трамп считает, что в США нет свободы прессы
Трамп считает, что в США нет свободы прессы
29 октября 2020 г. 05:56
У пожилого президента Алжира заподозрили коронавирус
У пожилого президента Алжира заподозрили коронавирус
29 октября 2020 г. 05:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi