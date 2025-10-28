Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    Ученые объяснили причину усиления штормов и ураганов

    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 07:46
    Ученые объяснили причину усиления штормов и ураганов

    Усиление урагана "Мелисса", который, как ожидается, станет одним из самых сильных штормов, когда-либо обрушивавшихся на Ямайку, вероятно, является признаком быстрого нагревания Мирового океана.

    Как передает Report, об этом со ссылкой на исследования ученых сообщает британская газета Guardian.

    Метеорологи отмечают, что в этом году в Атлантическом океане зафиксировано существенное усиление силы ветра при штормах и ураганах. Это связано с антропогенным климатическим кризисом, который приводит к повышению температуры воды в океане. Так, ее средняя температура составляет около +30°C, что на 2–3°C выше нормы.

    По мнению ученых, изменение климата, вызванное, в частности, сжиганием ископаемого топлива и вырубкой лесов, фундаментальным образом сказывается на погоде. Поэтому вероятность быстрого и сверхбыстрого усиления штормов будет продолжать расти.

    ураган ученые научные исследования The Guardian
    Alimlər fırtına və qasırğaların güclənməsinin səbəbini izah ediblər

    Последние новости

    08:18
    Фото

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    07:46

    Ученые объяснили причину усиления штормов и ураганов

    Другие страны
    07:07

    Трамп заявил, что Япония заказала у США "большое количество" военной техники

    Другие страны
    06:38

    В США назвали влияние шатдауна на разработку ядерных вооружений

    Другие страны
    06:22

    Новая премьер Японии выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

    Другие страны
    05:50

    На Сахалине произошел блэкаут

    В регионе
    05:16
    Фото

    После землетрясения в Балыкесире зафиксировано более 100 афтершоков - ОБНОВЛЕНО-4

    В регионе
    04:47

    Маск может уйти из Tesla

    Бизнес
    04:09

    СМИ: В Британии в ноябре начнут расселять мигрантов в военных казармах

    Другие страны
    Лента новостей