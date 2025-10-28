Ученые объяснили причину усиления штормов и ураганов

Усиление урагана "Мелисса", который, как ожидается, станет одним из самых сильных штормов, когда-либо обрушивавшихся на Ямайку, вероятно, является признаком быстрого нагревания Мирового океана.

Как передает Report, об этом со ссылкой на исследования ученых сообщает британская газета Guardian.

Метеорологи отмечают, что в этом году в Атлантическом океане зафиксировано существенное усиление силы ветра при штормах и ураганах. Это связано с антропогенным климатическим кризисом, который приводит к повышению температуры воды в океане. Так, ее средняя температура составляет около +30°C, что на 2–3°C выше нормы.

По мнению ученых, изменение климата, вызванное, в частности, сжиганием ископаемого топлива и вырубкой лесов, фундаментальным образом сказывается на погоде. Поэтому вероятность быстрого и сверхбыстрого усиления штормов будет продолжать расти.