Учения НАТО с участием 20 боевых кораблей и судов стартуют на Балтике

    Другие страны
    • 24 ноября, 2025
    • 02:25
    Учения Freezing Winds 25 ("Холодные ветры 25") пройдут в территориальных водах Финляндии и Эстонии в Балтийском море.

    Как передает Report, сообщила пресс-служба финского Минобороны.

    "Главные военные учения этой осени Freezing Winds 25 под руководством Военно-морских сил пройдут на юге Финляндии, в Архипелаговом море и в устье Финского залива с 24 ноября по 4 декабря 2025 года... В ходе учений силы и корабли также будут использовать территориальные воды Эстонии", - говорится в сообщении.

    В учениях примут участие 20 боевых кораблей и судов обеспечения из стран-союзников Финляндии по НАТО - Бельгии, Дании, Германии, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, США, Франции и Эстонии, а также постоянная группа НАТО по противоминной борьбе SNMCMG1, добавили в ведомстве. Общая численность участников Freezing Winds 25 составит порядка 5 тыс. военнослужащих.

    "Тематика учений включает обеспечение безопасности морских коммуникаций и критически важной инфраструктуры, боевые действия и операции по отражению вторжения на архипелаге и побережье, а также совместные операции ВМС и береговых войск", - сообщили в Минобороны Финляндии.

