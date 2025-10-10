Учения НАТО по ядерному сдерживанию Steadfast Noon стартуют 13 октября

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что ежегодные учения альянса по ядерному сдерживанию Steadfast Noon начнутся 13 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

Рютте заявил, что учения помогают гарантировать, что ядерный потенциал сдерживания НАТО остается надежным, безопасным, надежным и эффективным.

Он также добавил, что они посылают четкий сигнал любому потенциальному противнику о том, что альянс способен защитить и отстоять всех своих членов от любой угрозы.

Представители НАТО заявили, что в ходе учений боевое оружие не применяется.