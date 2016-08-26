Учебный военный самолет разбился во Вьетнаме, пилот погиб

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Учебный военный самолет разбился на территории центральной вьетнамской провинции Фуйен, единственный пилот боевой машины погиб, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Учебно-боевой L-39 упал на рисовое поле в ходе тренировочного полета, летчик не выжил", - проинформировало оборонное ведомство по местным государственным телеканалам.

Как отмечают обозреватели, инцидент с падением военного самолета, сопровождаемый гибелью пилотов, происходит в этой азиатской стране с июня третий раз. Ведется следствие, причины катастрофы выясняются.

По данным газеты Thanh Nien, самолет упал на шоссе. При этом также погиб случайный человек на дороге.