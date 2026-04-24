Участники ТМТМ утвердили план на 2026 год с упором на цифровизацию перевозок

В Астане в пятницу прошло заседания правления и Общего собрания Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ).

Как передает казахстанское бюро Report, по итогам встреч утвержден план работ на 2026 год.

В заседании приняли участие представители железнодорожных операторов Казахстана, Китая, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины, Болгарии и Румынии, Сингапура.

Ключевым направлением утвержденного плана стала цифровизация перевозок, предусматривающая внедрение электронного документооборота с использованием цифровой подписи и прямой обмен данными между таможенными органами и всеми участниками перевозочного процесса.

Ожидается, что это позволит сократить время прохождения грузов и повысить прозрачность операций на всем маршруте.

План также предусматривает увеличение объемов контейнерных перевозок, включая пропуск до 600 контейнерных поездов из Китая по территории Казахстана в 2026 году, а также усиление координации между портами и терминалами Каспийского моря и оптимизацию технологических процессов на ключевых участках маршрута.

По итогам встреч подписаны ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление ТМТМ как одного из ключевых транзитных коридоров между Азией и Европой.