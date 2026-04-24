    Участники ТМТМ утвердили план на 2026 год с упором на цифровизацию перевозок

    Другие страны
    • 24 апреля, 2026
    • 13:44
    Участники ТМТМ утвердили план на 2026 год с упором на цифровизацию перевозок

    В Астане в пятницу прошло заседания правления и Общего собрания Международной ассоциации "Транскаспийский международный транспортный маршрут" (ТМТМ).

    Как передает казахстанское бюро Report, по итогам встреч утвержден план работ на 2026 год.

    В заседании приняли участие представители железнодорожных операторов Казахстана, Китая, Азербайджана, Грузии, Турции, Украины, Болгарии и Румынии, Сингапура.

    Ключевым направлением утвержденного плана стала цифровизация перевозок, предусматривающая внедрение электронного документооборота с использованием цифровой подписи и прямой обмен данными между таможенными органами и всеми участниками перевозочного процесса.

    Ожидается, что это позволит сократить время прохождения грузов и повысить прозрачность операций на всем маршруте.

    План также предусматривает увеличение объемов контейнерных перевозок, включая пропуск до 600 контейнерных поездов из Китая по территории Казахстана в 2026 году, а также усиление координации между портами и терминалами Каспийского моря и оптимизацию технологических процессов на ключевых участках маршрута.

    По итогам встреч подписаны ряд документов, направленных на дальнейшее укрепление ТМТМ как одного из ключевых транзитных коридоров между Азией и Европой.

    ТМТМ Средний коридор Транскаспийский международный транспортный маршрут
    TBNM üzrə 2026-cı il iş planı Astanada təsdiq olunub
    TITR members approve 2026 plan focusing on transport digitalization

