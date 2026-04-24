    TBNM üzrə 2026-cı il iş planı Astanada təsdiq olunub

    İnfrastruktur
    • 24 aprel, 2026
    • 13:55
    TBNM üzrə 2026-cı il iş planı Astanada təsdiq olunub

    Bu gün Astanada "Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu" (TBNM) Beynəlxalq Assosiasiyasının İdarə Heyətinin və Ümumi Yığıncağının iclası keçirilib.

    "Report"un Qazaxıstan bürosu xəbər verir ki, görüşlərin yekunlarına əsasən 2026-cı il üçün iş planı təsdiq edilib.

    İclasda Qazaxıstan, Çin, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Ukrayna, Bolqarıstan, Rumıniya və Sinqapurun dəmir yolu operatorlarının nümayəndələri iştirak ediblər.

    Təsdiq edilmiş planın əsas istiqaməti rəqəmsal imzadan istifadə etməklə elektron sənəd dövriyyəsinin tətbiqini və gömrük orqanları ilə daşıma prosesinin bütün iştirakçıları arasında birbaşa məlumat mübadiləsini nəzərdə tutan daşımaların rəqəmsallaşdırılması olub.

    Bunun yüklərin keçid vaxtını azaltmağa və bütün marşrut boyu əməliyyatların şəffaflığını artırmağa imkan verəcəyi gözlənilir.

    Plan, həmçinin konteyner daşımalarının həcminin artırılmasını, o cümlədən 2026-cı ildə Çindən Qazaxıstan ərazisi ilə 600-ə qədər konteyner qatarının buraxılmasını, eləcə də Xəzər dənizinin limanları və terminalları arasında koordinasiyanın gücləndirilməsini və marşrutun əsas sahələrində texnoloji proseslərin optimallaşdırılmasını nəzərdə tutur.

    Görüşlərin yekunlarına əsasən, TBNM-in Asiya və Avropa arasında əsas tranzit dəhlizlərindən biri kimi daha da möhkəmləndirilməsinə yönəlmiş bir sıra sənədlər imzalanıb.

    Transxəzər Beynəlxalq Nəqliyyat Marşrutu Azərbaycan Qazaxıstan
    Участники ТМТМ утвердили план на 2026 год с упором на цифровизацию перевозок
    TITR members approve 2026 plan focusing on transport digitalization

    Son xəbərlər

    21:09

    Aİ və ABŞ kritik əhəmiyyətli minerallar üzrə əməkdaşlıq barədə razılığa gəlib

    Digər ölkələr
    21:03

    Avropa çempionatı: Azərbaycanın qadın güləşçisi Ruzanna Məmmədova beşinci olub - YENİLƏNİB

    Fərdi
    20:59

    Naxçıvanda ümumi uzunluğu 94 kilometrdən çox olan yollar əsaslı təmir olunacaq

    İnfrastruktur
    20:50

    Yunanıstan və Azərbaycan təhsil sahəsində əməkdaşlığı müzakirə ediblər

    Xarici siyasət
    20:42

    Türkiyə XİN: Cənubi Qafqazda yaranan sülh bəzi qüvvələrə verilən güclü bir cavabdır

    Region
    20:36

    Aİ İrana qarşı sanksiyaların yumşaldılması üçün əsas görmür

    Digər ölkələr
    20:26

    "Real"ın futbolçusu Dani Seballos baş məşqçi ilə münaqişə yaşadığı üçün heyətdən kənarlaşdırılıb

    Futbol
    20:25

    CNN: Tramp Uitkoff və Kuşneri İranla danışıqlar üçün Pakistana göndərir

    Digər ölkələr
    20:20

    Azərbaycan və Lüksemburq Xarici İşlər nazirlikləri arasında siyasi məsləhətləşmələr olub

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti