Участники СПЧ ООН призвали расследовать нарушения прав человека в Иране

Сегодня в Женеве проходит специальная сессию, основным вопросом в повестке которой обозначен вопрос об ухудшении ситуации в области прав человека в Иране.

Страны-участники Совета по правам человека ООН призвали детально расследовать ситуацию по нарушениям прав человека в Иране.

Как передает Report, сегодня в Женеве прошла специальная сессия под председательством посла Федерико Вильегаса, основным вопросом в повестке которой был обозначен вопрос об ухудшении ситуации в области прав человека в Иране.

В ходе сессии, специальный докладчик по положению в области прав человека в Исламской Республике Иран Джаваид Рехман рассказал о том, что с самых первых дней протестов в Иране, высшие государственные чиновники дали указание силам безопасности насильственно подавлять протесты и не выражали никакого желания идти на переговоры с протестующими.

"Любому, кто принимал участие в протестах, навешивались ярлыки "террористов" или "иностранных агентов". В последние дни эти протесты стали ожесточеннее, в результате их было убито по меньшей мере 60 человек, включая детей. 3 молодых парней были застрелены во время демонстраций, по меньшей мере 4 девочек 16-17 лет - забиты до смерти", - заявил Д.Рехман.

Докладчик отметил, что с момента начала протестов в стране более 15 000 граждан Ирана, которые мечтали о лучшем будущем для своей страны, были задержаны.

"11 ноября 2022 года парламентарии Ирана призвали судебную власть действовать решительно и применять суровые наказания, включая смертную казнь", - сказал он, добавив, что для тех, кто защищают права женщин в Иране существует угроза как внутри страны, так и за ее пределами.

Страны, которые принимали участие в сессии, выразили беспокойство в отношении несоблюдения прав человека и жестокость правительства в отношении протестующих в Иране. Участники СПЧ призвали Иран дать согласие на визит миссии по изучению ситуации в стране и всестороннего расследования многочисленных фактов нарушения прав человека.