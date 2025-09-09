ЧМ-2026 Ильхам Алиев Милли Меджлис СВМДА Непал Катар
    Участники протестов в Непале заявили о своей непричастности к уличным беспорядкам

    Другие страны
    • 09 сентября, 2025
    • 18:42
    Участники протестов в Непале заявили о своей непричастности к уличным беспорядкам

    Инициаторы протестов в Непале из движения "Поколение Z" заявили, что не имеют отношения к беспорядкам в Катманду.

     Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Times Now.

    По словам инициаторов, их протест носит исключительно мирный характер и основан на принципах ненасильственной гражданской активности.

     "Сегодняшний мирный протест был проведен с четкой целью: потребовать ответственности, прозрачности и положить конец коррупции. Наше движение было и остаётся ненасильственным", - говорится в заявлении.

    Представители "Поколения Z" подчеркнули, что все их участники покинули место акции и призвали силовые структуры обеспечить безопасность на улицах непальской столицы.  Движение намерено продолжать добиваться своих целей "через единство, честность и мирные действия".

    Отметим, что в Непале проходят беспорядки и ожесточенные протесты, в ходе которых погибли не менее 22 человек и еще сотни получили ранения. Силы безопасности открыли огонь по демонстрантам у здания Федерального парламента. Позднее протестующие ворвались в ключевые правительственные объекты, включая здание парламента и резиденцию президента в Шитал-Нивас. Таже сообщалось о том, что супруга бывшего премьер-министра Непала Джаланата Ханала Раджьялакшми Читракар погибла после нападения протестующих на их дом. Протестующие заявляют, что взяли контроль над ситуацией в стране, однако власти Непала опровергли эту информацию.

