Участники протестов в Непале заявили о своей непричастности к уличным беспорядкам

Инициаторы протестов в Непале из движения "Поколение Z" заявили, что не имеют отношения к беспорядкам в Катманду.

Об этом сообщает Report со ссылкой на телеканал Times Now.

По словам инициаторов, их протест носит исключительно мирный характер и основан на принципах ненасильственной гражданской активности.

"Сегодняшний мирный протест был проведен с четкой целью: потребовать ответственности, прозрачности и положить конец коррупции. Наше движение было и остаётся ненасильственным", - говорится в заявлении.

Представители "Поколения Z" подчеркнули, что все их участники покинули место акции и призвали силовые структуры обеспечить безопасность на улицах непальской столицы. Движение намерено продолжать добиваться своих целей "через единство, честность и мирные действия".

Отметим, что в Непале проходят беспорядки и ожесточенные протесты, в ходе которых погибли не менее 22 человек и еще сотни получили ранения. Силы безопасности открыли огонь по демонстрантам у здания Федерального парламента. Позднее протестующие ворвались в ключевые правительственные объекты, включая здание парламента и резиденцию президента в Шитал-Нивас. Таже сообщалось о том, что супруга бывшего премьер-министра Непала Джаланата Ханала Раджьялакшми Читракар погибла после нападения протестующих на их дом. Протестующие заявляют, что взяли контроль над ситуацией в стране, однако власти Непала опровергли эту информацию.