Участники переговоров ЕС и Британии по Brexit не могут заявить о прорыве

Баку. 19 июль. REPORT.AZ/Переговорщики со стороны ЕС и Великобритании, обсуждающие условия Brexit, заявили, что стороны достигли лучшего понимания позиций друг друга, но о прорыве пока речи не идет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на участников встреч.

Как отмечает агентство, большинство из участников переговоров характеризуют проходящие дискуссии как "конструктивные", "вежливые" и называют их "хорошим стартом". Кроме того, по их данным, стороны достигли лучшего понимания аргументов друг друга, хотя и не пришли к общему пониманию.

По данным агентства, сохраняются глубокие разногласия по ряду вопросов, в частности, о выплатах взносов со стороны Британии и работе европейских судов после Brexit.

В понедельник начался очередной раунд переговоров британского министра по делам Brexit Дэвида Дэвиса с главным переговорщиком от ЕС Мишелем Барнье. Как сообщает агентство, со стороны Великобритании в дискуссиях участвует делегация из 98 британских чиновников и базирующиеся в Брюсселе британские дипломаты. ЕС на переговорах представляет группа из 40 человек, занимающихся вопросами Brexit, и несколько европейских чиновников.

Решение выйти из ЕС было принято гражданами Великобритании на референдуме 23 июня 2016 года. Лондон 29 марта 2017 года официально запустил процесс выхода из ЕС, передав главе Евросовета Дональду Туску письмо с соответствующим уведомлением. Великобритания теперь должна будет покинуть состав объединения 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit.