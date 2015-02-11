​Участники "нормандской встречи" прибыли в Минск

Баку. 11 февраля. REPORT.AZ/ Белорусская сторона подготовилась для проведения встречи лидеров Германии, Франции, Украины и России во Дворец Независимости. В Минск для проведения переговоров по Украине прибыли Ангела Меркель, Франсу Олланд, Петр Порошенко и Владимир Путин. Об этом сообщает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Согласно информации агентства, первым на переговоры прилетел президент России. Затем в минском аэропорту приземлились самолеты лидеров ФРГ и Франции. Спустя примерно 10 минут после известий о прибытии в Минск Меркель и Олланда в белорусской столице приземлился самолет Порошенко.

Перед вылетом украинский президент заявил, что сегодняшняя встреча в Минске для него самая серьезная за время президентства. По его словам, у нынешних переговоров могут быть два итога: в коротком изложении - это долгий мир, либо продолжение военных действий.

Накануне в Минске состоялась встреча контактной группы по Украине, в состав которой вошли представители сепаратистов, Киева, России и ОБСЕ. Предполагается, что сегодня может быть подписано многостороннее соглашение. Именно его проект был согласован на встрече контактной группы, рассказал источник, близкий к Кремлю.