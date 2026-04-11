    Участники научной конференции в Узбекистане посетили Мавзолей Имама Бухари

    • 11 апреля, 2026
    • 16:24
    Участники научной конференции в Узбекистане посетили Мавзолей Имама Бухари

    В рамках культурной программы международной научной конференции, посвященной наследию Амира Темура, делегация ознакомилась с историческим наследием Самарканда.

    Как передает корреспондент Report из Самарканда, участники конференции посетили ряд ключевых духовных и архитектурных объектов города.

    В частности, делегация побывала в Мавзолее Имама Бухари, где ознакомилась с комплексом, включающим гробницу, мечеть, музей и помещение, выполняющее функции библиотеки, с ограниченным количеством книг.

    В музейной части представлены рукописи и исторические материалы, а также подаренные экземпляры Корана из разных стран.

    Также участники посетили Мавзолей Амира Темура - усыпальницу великого полководца и государственного деятеля, где ознакомились с архитектурным обликом комплекса и историческим значением данного памятника.

    Кроме того, делегация посетила площадь Регистан - один из самых известных архитектурных ансамблей Центральной Азии, включающий медресе Улугбека, Шердор и Тилля-Кари, являющиеся яркими образцами средневековой исламской архитектуры.

    Участники научной конференции в Узбекистане посетили Мавзолей Имама Бухари
    Международная научная конференция Амир Темур Узбекистан
    Фото
    Özbəkistandakı elmi konfrans iştirakçıları İmam Buxari məqbərəsini ziyarət ediblər

