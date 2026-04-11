İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı
    İlham Əliyev ABŞ-İran danışıqları WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı

    Özbəkistandakı elmi konfrans iştirakçıları İmam Buxari məqbərəsini ziyarət ediblər

    Digər ölkələr
    • 11 aprel, 2026
    • 17:20
    Özbəkistandakı elmi konfrans iştirakçıları İmam Buxari məqbərəsini ziyarət ediblər

    Əmir Teymurun irsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın mədəni proqramı çərçivəsində nümayəndə heyəti Səmərqəndin tarixi irsi ilə tanış olub.

    "Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, konfrans iştirakçıları şəhərin bir sıra əsas dini və memarlıq obyektlərini ziyarət ediblər.

    Xüsusilə, nümayəndə heyəti İmam Buxari Məqbərəsində olub, burada türbə, məscid, muzey və məhdud sayda kitabı olan, kitabxana funksiyasını yerinə yetirən otağın daxil olduğu komplekslə tanış olub.

    Muzey hissəsində əlyazmalar və tarixi materiallar, həmçinin müxtəlif ölkələrdən hədiyyə edilmiş Quran nüsxələri nümayiş etdirilir.

    İştirakçılar həmçinin dahi sərkərdə və dövlət xadiminin türbəsi olan Əmir Teymur Məqbərəsini ziyarət ediblər, burada kompleksin memarlıq görünüşü və bu abidənin tarixi əhəmiyyəti ilə tanış olublar.

    Bundan əlavə, nümayəndə heyəti Mərkəzi Asiyanın ən məşhur memarlıq ansambllarından biri olan, orta əsrlər islam memarlığının parlaq nümunələri sayılan Uluqbəy, Şerdor və Tillya-Kari mədrəsələrini özündə birləşdirən Registan meydanını da ziyarət edib.

    Foto
    Участники научной конференции в Узбекистане посетили Мавзолей Имама Бухари

    Son xəbərlər

    17:10

    Fərid Cəlalov: "Azərbaycan çempionatının finalında bizi asan oyun gözləmir"

    Komanda
    17:07

    "Expressbank"ın xalis mənfəəti 35 %-dən çox artıb

    Maliyyə
    16:58

    AMB: Əhalinin borc yükü artıb

    Maliyyə
    16:56

    Azərbaycanda təkrarsığorta bazarı 12 % azalıb

    Maliyyə
    16:51
    Foto

    Laçında "Bəylik Bağları" yenidən bərpa olunur

    Daxili siyasət
    16:49

    Azərbaycanda restrukturizasiya olunmuş kreditlərin ümumi məbləği 14 % azalıb

    Maliyyə
    16:49

    "Azercell"dən "MiFi" və "Wi-Fi" cihazları ilə istənilən yerdə onlayn ol!

    Maliyyə
    16:49

    İsrail ordusu ABŞ-nin Hörmüz planlarına görə yüksək döyüş hazırlığı vəziyyətinə gətirilib

    Digər ölkələr
    16:48

    Nigeriyada terrorçular hərbi bazaya hücum ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti