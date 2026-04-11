Özbəkistandakı elmi konfrans iştirakçıları İmam Buxari məqbərəsini ziyarət ediblər
- 11 aprel, 2026
- 17:20
Əmir Teymurun irsinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın mədəni proqramı çərçivəsində nümayəndə heyəti Səmərqəndin tarixi irsi ilə tanış olub.
"Report"un Səmərqəndə ezam olunmuş əməkdaşı xəbər verir ki, konfrans iştirakçıları şəhərin bir sıra əsas dini və memarlıq obyektlərini ziyarət ediblər.
Xüsusilə, nümayəndə heyəti İmam Buxari Məqbərəsində olub, burada türbə, məscid, muzey və məhdud sayda kitabı olan, kitabxana funksiyasını yerinə yetirən otağın daxil olduğu komplekslə tanış olub.
Muzey hissəsində əlyazmalar və tarixi materiallar, həmçinin müxtəlif ölkələrdən hədiyyə edilmiş Quran nüsxələri nümayiş etdirilir.
İştirakçılar həmçinin dahi sərkərdə və dövlət xadiminin türbəsi olan Əmir Teymur Məqbərəsini ziyarət ediblər, burada kompleksin memarlıq görünüşü və bu abidənin tarixi əhəmiyyəti ilə tanış olublar.
Bundan əlavə, nümayəndə heyəti Mərkəzi Asiyanın ən məşhur memarlıq ansambllarından biri olan, orta əsrlər islam memarlığının parlaq nümunələri sayılan Uluqbəy, Şerdor və Tillya-Kari mədrəsələrini özündə birləşdirən Registan meydanını da ziyarət edib.