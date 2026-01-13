Ущерб от природных катастроф в 2025 году снизились на 40%

Общая сумма ущерба от природных катастроф по всему миру в прошлом году составила $224 млрд.

Как передает Report, об этом говорится в отчете германского страховщика Munich Re.

Годом ранее этот показатель равнялся $368 млрд. Таким образом, потери от пожаров, наводнений, ураганов и других природных катаклизмов в 2025 году снизились почти на 40%.

Застрахованные убытки от природных катастроф в 2025 году составили примерно $108 млрд. Это на 26,5% меньше суммы убытков, зафиксированной по итогам 2024 года.

Munich Re объясняет снижение сумм ущерба от природных катастроф в мире тем, что впервые за 10 лет ураганы не затронули побережье США. Ранее это традиционно приводило к серьезным разрушениям в густонаселенных районах страны и, как следствие, значительным финансовым потерям.