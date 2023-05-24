Убытки Украины из-за простоя судов в очередях зернового коридора достигли 1 млрд долларов

Убытки, которые понесла Украина из-за простоя кораблей в очередях зернового коридора, составили более 1 млрд долларов.
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"Это те деньги, которые не получили украинские сельхозпроизводители. Это те деньги, которые трейдеры заплатили владельцам судов за то, что корабли стояли очень долго в очереди", - пояснил он в эфире Freeдом.
Горбачов отметил, что РФ не принимает планы и условия Украины по формированию очередности проверок судов, которые стоят в очереди, что не позволяет портовым терминалам работать ритмично.