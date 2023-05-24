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Убытки Украины из-за простоя судов в очередях зернового коридора достигли 1 млрд долларов

Убытки Украины из-за простоя судов в очередях зернового коридора достигли 1 млрд долларов Убытки, которые понесла Украина из-за простоя кораблей в очередях зернового коридора, составили более 1 млрд долларов.
Другие страны
24 мая 2023 г. 18:47
Убытки Украины из-за простоя судов в очередях зернового коридора достигли 1 млрд долларов

Убытки, которые понесла Украина из-за простоя кораблей в очередях зернового коридора, составили более 1 млрд долларов.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил президент Украинской зерновой ассоциации (УЗА) Николай Горбачов.

"Это те деньги, которые не получили украинские сельхозпроизводители. Это те деньги, которые трейдеры заплатили владельцам судов за то, что корабли стояли очень долго в очереди", - пояснил он в эфире Freeдом.

Горбачов отметил, что РФ не принимает планы и условия Украины по формированию очередности проверок судов, которые стоят в очереди, что не позволяет портовым терминалам работать ритмично.

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