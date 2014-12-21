Убийца полицейских в Нью-Йорке мстил за погибших афроамериканцев

Баку. 21 декабря. REPORT.AZ/ Мужчина, убивший в Нью-Йорке двух полицейских, оказался 28-летним Исмаилом Абдуллой Бринсли (Ismaaiyl Abdullah Brinsley), который мстил за смерть таких же, как он, афроамериканцев, погибших от действий полиции США. Об этом в воскресенье, 21 декабря, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

По данным следствия, утром в субботу, 20 декабря, Бринсли застрелил в Балтиморе свою бывшую девушку, а затем отправился в нью-йоркский район Бруклин, где убил полицейских Вэньцзянь Лю (Wenjian Liu) и Рафаэля Рамоса (Rafael Ramos). Подозреваемый подкрался к патрульному автомобилю сзади и без предупреждения открыл огонь. После этого мужчина попытался скрыться от погони в метро. Он был найден на станции подземки с простреленной головой. Предположительно, подозреваемый покончил жизнь самоубийством.

Бринсли активно пользовался соцсетями. И в этот день он комментировал в Instagram ход развития событий. "Сегодня я надену на свиней крылья. Они забирают одного из наших, так давайте заберем двух из них", — написал он, сопроводив сообщение фотографией пистолета и хэштегами в память о Майкле Брауне и Эрике Гарнере.

После нападения на полицейских он опубликовал еще одну фотографию, на которой была видна испачканная кровью одежда. "Никогда не носил за поясом горячую пушку, а на ботинках не было крови. Вы не пережили того, что пережил я. Вы не такие, как я, а я не такой, как вы", — написал он. Следователи изучают другие сообщения Бринсли в соцсети. Его аккаунт на момент написания новости заблокирован.

Один из его друзей рассказал, что подозреваемый был рэппером, который принимал активное участие в недавних протестах против полиции.