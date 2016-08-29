Uber приостановила работу в Абу-Даби после задержания 50 сотрудников

Баку. 29 Августа. REPORT.AZ/ Компания Uber, предоставляющая услуги перевозки пассажиров, приостановила свою работу в столице Арабских Эмиратов Абу-Даби.

Как сообщает Report со ссылкой на ББС, за минувшие выходные в стране были задержаны 50 водителей сервиса без объяснения причин, что вызвало недопонимание.

"Это временная приостановка, мы сообщим, когда появится новая информация", — цитирует Би-би-си заявление компании.

Отмечается, что служба приостановила работу только в Абу-Даби, в Дубаи услуги по-прежнему оказываются.

Uber работает в Арабских Эмиратах с 2013 года.

Uber ─ сервис автомобильных перевозок, позволяющий заказать частное такси через сайт, а также через приложения на iPhone или на устройствах Android. Сервис использует программное обеспечение, направляющее ближайшего водителя к месту нахождения клиента. Компания Uber была создана в 2009 году, ее штаб-квартира расположена в Сан-Франциско. Услуги Uber доступны более чем в 100 городах мира.