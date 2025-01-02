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У жителей Литвы находятся выведенные 10 лет назад из обращения литы на €116 млн

У жителей Литвы находятся выведенные 10 лет назад из обращения литы на €116 млн Население Литвы, в которой с 2015 года единственным обязательным к принятию платежным средством является евро, до сих пор не обменяло 0,4 млрд выведенных 10 лет назад из обращения литов, что в пересчете составляет €116 млн.
Другие страны
2 января 2025 г. 10:22
У жителей Литвы находятся выведенные 10 лет назад из обращения литы на €116 млн

Население Литвы, в которой с 2015 года единственным обязательным к принятию платежным средством является евро, до сих пор не обменяло 0,4 млрд выведенных 10 лет назад из обращения литов, что в пересчете составляет €116 млн.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил журналистам заведующий департаментом наличных денег государственного банка "Летувос банкас" ("Банк Литвы") Дейвис Станкявичюс.

"За 10 лет, прошедших с денежной реформы, люди обменяли 5,4 млрд литов, что соответствует 1,56 млрд евро, однако объем необмененных денег все равно составляет более чем 100-миллионную сумму в евро, а именно €116 млн", - сказал он.

При переходе Литвы на евро государство пообещало, что выведенную из обращения национальную валюту "Летувос банкас" к обмену будет принимать "вечно". Это бесплатно можно сделать в двух филиалах госбанка в Вильнюсе и Каунасе по постоянному официальному курсу: €1 равен 3,4528 лита.

К моменту денежной реформы в наличном обращении находилось 11,3 млрд литов (€3,7 млрд). В конце 2014 года перед вводом евро после обмена денег населением эта сумма уменьшилась до 5,8 млрд литов (€1,7 млрд), к концу 2015 года - до 535 млн литов (€155 млн).

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