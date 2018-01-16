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    У здания Верховной Рады в Киеве начались столкновения, пострадал один правоохранитель - ОБНОВЛЕНО

    В Киеве усилены меры безопасности© РИА Новости

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ В Киеве у здания Верховной рады произошли столкновения между протестующими и правоохранителями, сообщает Report со ссылкой на  телеканал "112 Украина".

    Отмечается, что митингующие зажгли пять автомобильных шин, спасатели попытались потушить их, также  участники протеста применили слезоточивый газ и стали кидать в сторону правоохранителей брусчатку, покрышки и другие предметы.

    В результате инцидента пострадал один правоохранитель.

    Напомним, в центр Киева стянуты почти 4 тысячи силовиков, усилена охрана правительственного квартала.

    *** 13:40

    Украинские правоохранители усилили меры безопасности в правительственном квартале в центре Киева из-за митингов и начала работы парламента, который рассматривает законопроект о реинтеграции Донбасса, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

    "Сегодня во время заседания в парламенте за соблюдением общественного порядка следят более 3800 правоохранителей структурных подразделений столичной полиции и бойцов Национальной гвардии Украины. Усиленные наряды полиции несут службу в центре столицы, остановках общественного транспорта и в метрополитене", - говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева.

    Правоохранители призывают участников массовых мероприятий, жителей и гостей столицы не нарушать закон, соблюдать установленные правила поведения.

    Отметим, что сегодня с утра  у здания Верховной рады Украины проходит митинг  с требованием принять закон о реинтеграции Донбасса, закон о  антикоррупционном суде с учетом замечаний Венецианской комиссии.

    Ситуация у Рады спокойная. После акции у стен парламента участники пройдут маршем к администрации президента.

    Украинский парламент первым вопросом на заседании уже начал рассмотрение законопроекта о реинтеграции Донбасса во втором чтении.

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