    У здания штаб-квартиры ООН в США проходит информационная акция, посвященная Дню Победы

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 02:15
    У здания штаб-квартиры ООН в США проходит информационная акция, посвященная Дню Победы

    У здания штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке проходит информационная акция, посвященная 8 Ноября - Дню Победы.

    Как передает Report, данная акция проводится по инициативе Федерации азербайджанской молодежи Америки при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой.

    Первой остановкой автомобиля с LED-экранами, на которых отображаются исторические факты, посвященные Дню Победы, стала площадь перед зданием штаб-квартиры ООН.

    На экранах демонстрируются государственный флаг Азербайджана, лозунги: "Карабах - место мира и надежды", "Поздравляем, Азербайджан, с пятилетием Победы!", "Победа Азербайджана - торжество справедливости", "Наше единство во имя прочного мира в Карабахе вечно", "С почтением вспоминаем героев Победы", "Азербайджан одержал победу и укрепил мир и солидарность на Кавказе", "Карабах - край мира и надежды", "Азербайджан - пять лет мужества, пять лет гордости!", а также изображения "харыбюльбюл" и освобожденных территорий.

    Дипломаты ООН подходили к членам Федерации азербайджанской молодежи Америки и поздравляли Азербайджан с историческим Днем Победы.

    Автомобиль с LED-экранами несколько часов курсировал вокруг здания ООН. В течение дня он будет передвигаться по различным улицам и площадям Нью-Йорка, информируя жителей о яркой странице истории Азербайджана - Дне Победы. Следующей остановкой станет знаменитая площадь "Таймс-сквер", считающаяся символом Нью-Йорка.

