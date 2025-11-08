İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    BMT-nin Baş Qərargahı qarşısında Zəfər Günü ilə bağlı məlumatlandırma aksiyası keçirilir

    Digər ölkələr
    • 08 noyabr, 2025
    • 02:04
    BMT-nin Baş Qərargahı qarşısında Zəfər Günü ilə bağlı məlumatlandırma aksiyası keçirilir

    Birləşmiş Millətlər Təşkilatının (BMT) Nyu-Yorkdakı Baş Qərargahı qarşısında 8 Noyabr – Zəfər Günü münasibətilə məlumatlandırma aksiyası keçirilir.

    "Report"un ABŞ bürosu xəbər verir ki, Nyu-York şəhərində Zəfər Günü ilə bağlı başladılan məlumatlandırma kampaniyası Amerika-Azərbaycan Gənclər Federasiyasının təşəbbüsü və Azərbaycan Respublikasının Diasporla İş üzrə Dövlət Komitəsinin dəstəyi ilə baş tutub.

    Zəfər Günü ilə bağlı tarixi faktların qeyd olunduğu LED ekranlı avtomobilin ilk dayanacağı BMT-nin qərargah binasının önü olub.

    Ekranlarda Azərbaycanın dövlət bayrağı, "Qarabağ sülhün və ümidi məkanıdır", "5 illik qələbən mübarək, Azərbaycan", "Azərbaycanın zəfəri, ədalətin qələbəsi", "Qarabağda davamlı sülh naminə birliyimiz əbədidir", "Zəfər qəhrəmanlarını ehtiramla yad edirik", "Azərbaycan qalib gəldi və Qafqazda sülhü, həmrəyliyi möhkəmləndirdi", "Qarabağ - sülhün və ümidin diyarı", "Azərbaycan - 5 illik cəsarət, 5 illik qürur!" şüarları və xarıbülbül ilə azad olunmuş ərazilərin təsvirləri əks olunub.

    BMT diplomatları Amerika-Azərbaycan Gənclər Federasiyasının üzvlərinə yaxınlaşaraq Azərbaycanı Zəfər Günü münasibətilə təbrik ediblər.

    LED ekranlı avtomobil bir neçə saat ərzində BMT binasının ətrafında dövrə vurub. Avtomobil gün ərzində Nyu-Yorkun müxtəlif küçə və meydanlarını dolaşaraq yerli sakinləri Azərbaycan tarixinin parlaq səhifəsi olan tarixi Zəfər barədə məlumatlandıracaq. Növbəti dayanacaq isə Nyu-Yorkun simvolu hesab olunan dünyaca məşhur "Times" meydanı olacaq.

    BMT Baş Qərargahı Zəfər Günü Aksiya
    Foto
    У здания штаб-квартиры ООН в США проходит информационная акция, посвященная Дню Победы

    Son xəbərlər

    02:24

    WP: Aİ ABŞ Silahlı Qüvvələrinin çıxarılması ilə bağlı "aydın təqvim" almaq istəyir

    Digər ölkələr
    02:04
    Foto

    BMT-nin Baş Qərargahı qarşısında Zəfər Günü ilə bağlı məlumatlandırma aksiyası keçirilir

    Digər ölkələr
    01:47

    Azərbaycanın İtaliyadakı səfirliyi dörd gün konsulluq xidmətləri göstərməyəcək

    Xarici siyasət
    01:17

    Tramp Putinlə Macarıstanda görüşünü ləğv etmə səbəbini açıqlayıb

    Digər ölkələr
    01:04

    Ayxan Hacızadə: Bu zəfər tarixi ədalətin rəmzidir

    Xarici siyasət
    00:55

    Tramp: Avropadakı ABŞ qoşunlarının ümumi sayı dəyişməz olaraq qalır

    Digər ölkələr
    00:38

    Ermənistan ilk dəfə Azərbaycan ərazisindən keçən marşrutla Qazaxıstan buğdası alıb

    Region
    00:15

    Azərbaycan XİN: Zəfər xalqımızın tarixində möhtəşəm səhifə açıb

    Xarici siyasət
    00:08

    Rəsmi Bakı: Ermənistan öz konstitusiyasında Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını tam şəkildə aradan qaldırmalıdır

    Xarici siyasət
    Bütün Xəbər Lenti