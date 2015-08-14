Над посольством США на Кубе впервые с 1961 года подняли флаг

Баку. 14 Августа. REPORT.AZ/ Флаг США поднят в пятницу на флагштоке у здания американского посольства в Гаване.

Как передает Report, флаг под гимн США подняли трое американских морских пехотинцев.

Флаг им передали на церемонии трое ветеранов-морпехов, которые в 1961 году спустили американский флаг у американского посольства после того, как дипотношения между США и Кубой были разорваны.

Церемония прошла в присутствии госсекретаря США Джона Керри и временного поверенного в делах США на Кубе Джеффри Делорентиса, которые выступили с речами.