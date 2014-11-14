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    У высокопоставленного члена Компартии Китая при обыске найдено 37 килограммов золота

    В КНР продолжается кампания по борьбе с коррупцией

    Баку. 14 ноября. REPORT.AZ/ В Китае бывшего главу Beidaihe Water Supply Corporation Ма Чаоцюня обвинили во взяточничестве, хищении и незаконном присвоении общественных средств. Во время обыска у него обнаружили 37 килограммов золота, документы на владение 68 домами, и 120 миллионов юаней наличными (почти 20 миллионов долларов), сообщает Report cо ссылкой на Reuters.

    СМИ называют Ма Чаоцюня одним из самых влиятельных людей в Коммунистической партии КНР, однако точное название занимаемой им должности не указывается.

    Сумму наличных, изъятую у подозреваемого во взяточничестве, назвали крупнейшей в истории КНР. 

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