У восточного побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение
Другие страны
- 28 января, 2026
- 15:21
Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у восточного побережья острова Хонсю (северо-восток Японии).
Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).
Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ.
Очаг залегал на глубине 20 км.
Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась
