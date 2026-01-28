Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    У восточного побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение

    Другие страны
    • 28 января, 2026
    • 15:21
    У восточного побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение

    Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у восточного побережья острова Хонсю (северо-восток Японии).

    Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

    Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ.

    Очаг залегал на глубине 20 км.

    Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась

    Япония остров Хонсю землетрясение

    Последние новости

    15:57

    Первая встреча глав экономических ведомств стран АТЭС пройдет в феврале в КНР

    Другие страны
    15:47

    Посол: Турция предлагает активизировать работы по развитию Среднего коридора

    Инфраструктура
    15:45
    Фото

    Главы МИД Азербайджана и КНР провели переговоры в расширенном составе - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    15:44

    Мирзоян: Надеемся на подписание мирного договора с Азербайджаном в ближайшие месяцы

    Другие
    15:43

    Минкультуры Азербайджана может разработать механизмы финансовой поддержки независимых театров

    Kультурная политика
    15:41
    Фото

    Азербайджан обсудил развитие сотрудничества со Всемирным нефтяным советом

    Энергетика
    15:40

    В Казахстане представили сводный проект поправок в конституцию

    В регионе
    15:40

    В Азербайджане расходы из резервных фондов выросли более чем вдвое

    Финансы
    15:37

    Азербайджан увеличил расходы на соцзащиту и соцобеспечение почти на 10% в 2025г

    Финансы
    Лента новостей