У восточного побережья японского острова Хонсю произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,1 зафиксировано у восточного побережья острова Хонсю (северо-восток Японии).

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Европейско-средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане к востоку от префектуры Иватэ.

Очаг залегал на глубине 20 км.

Информации о пострадавших или разрушениях не поступало, угроза цунами не объявлялась