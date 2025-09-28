У военных объектов Дании вновь замечены БПЛА

Несколько БПЛА было замечено ночью в нескольких местах дислокации Вооруженных сил Дании.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба ВС страны.

"ВС могут подтвердить, что прошлой ночью беспилотники были замечены на нескольких военных объектах. Был задействован ряд ресурсов. На данный момент у ВС нет дальнейших комментариев", - отмечено в сообщении.

ВС не раскрывают, где были замечены БПЛА и сколько их. Ранее также сообщалось о неопознанных дронах у авиабазы Каруп, ранее на этой неделе - также у авиабазы Скридструп и военных казарм в Хольстебро, над несколькими гражданскими аэропортами. Пока неизвестно, кто стоит за их запусками.

В видеообращении в четверг вечером премьер-министр Метте Фредериксен утверждала, что якобы "на территории Дании ведется гибридная война", и что "эти атаки направлены на создание атмосферы нестабильности и разобщенности".