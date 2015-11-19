У властей США нет данных о реальных угрозах стране со стороны ИГИЛ

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ Вашингтон не располагает заслуживающими доверия сведениями о наличии каких-либо угроз для США со стороны террористической группировки "ИГИЛ". Об этом заявила в среду в эфире телеканала MSNBC помощник президента США Барака Обамы по вопросам борьбы с терроризмом Лиза Монако, информирует Report со ссылкой на ТАСС.

По ее словам, у властей США в настоящее время "нет никакой информации о реальных угрозах в отношении Вашингтона" или каких-либо других американских городов. Монако подчеркнула, что спецслужбы США внимательно следят за тем, что касается возможных действий группировки.