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    ​У самолета в ЮАР при посадке взорвалось шасси

    На борту находились 94 пассажиров и шесть членов экипажа

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ У самолета BA Boeing 737-400 British Airways, на борту которого были 94 пассажиров и шесть членов экипажа, вскоре после приземления в Йоханнесбурге (ЮАР) взорвалось левое шасси.

    Как передает Report, об этом пишет The Telegraph.

    Авиакомпания Comair, которая является франшизой British Airways, заявила, что все пассажиры и экипаж высадились благополучно, и никто не пострадал.

    По информации южноафриканской туристической компании, взлетно-посадочная полоса была закрыта на время, пока аварийные службы работали возле самолета.

    В заявлении аэропорта отмечается, что в ближайшее время начнется расследование инцидента.

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