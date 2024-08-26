У президента Молдовы диагностирован COVID-19

Президент Молдовы Майя Санду сообщила в понедельник, что заболела COVID-19.

Президент Молдовы Майя Санду сообщила в понедельник, что заболела COVID-19.

Об этом сообщает Report со ссылкой на "Интерфакс".

"К сожалению, я не смогу принять участие в мероприятиях [приуроченных ко Дню независимости Молдовы, отмечаемому 27 августа], которые состоятся сегодня и завтра. К сожалению, у меня диагностировали COVID-19. Я чувствую себя хорошо, у меня нет других симптомов, но я чувствую себя более уставшей, чем обычно", - сказала Санду в видеообращении на своей странице в социальных сетях.

Она сообщила, что останется в изоляции на протяжении нескольких дней.

В последние две недели в Молдове резко возросло количество случаев заражения COVID-19. С 12 по 18 августа рост превысил 60%.