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    В Азербайджане в первые дни октября ожидаются ливни

    Экология
    • 30 сентября, 2026
    • 18:13
    В Азербайджане в первые дни октября ожидаются ливни

    В первые дни октября на территории Азербайджана ожидается нестабильные погодные условия.

    Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с 1 по 5 октября в регионах, преимущественно в северо-западных, ожидаются осадки, местами ливневого характера.

    В ряде районов Нахчыванской Автономной Республики, Карабахского и Восточно-Зангезурского, Газах-Гянджинского, Балакен-Шекинского, Центрально-Аранского, Губа-Гусарского и Горно-Ширванского регионов ожидаются ливни, грозы, местами - град, а в высокогорных районах есть вероятность снегопада.

    В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, в частности Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона, где возможны кратковременные паводки и сели.

    Отмечается, что 2-3 октября в ряде районов страны ожидается порывистый западный ветер.

    В связи с неустойчивыми погодными условиями температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5-8 градусов.

    Погода в Азербайджане Национальная служба гидрометеорологии Дождливая погода
    Oktyabrın ilk günlərində bəzi rayonlara dolu düşəcək, qar yağacaq - XƏBƏRDARLIQ
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