В Азербайджане в первые дни октября ожидаются ливни

В первые дни октября на территории Азербайджана ожидается нестабильные погодные условия.

Как сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии, с 1 по 5 октября в регионах, преимущественно в северо-западных, ожидаются осадки, местами ливневого характера.

В ряде районов Нахчыванской Автономной Республики, Карабахского и Восточно-Зангезурского, Газах-Гянджинского, Балакен-Шекинского, Центрально-Аранского, Губа-Гусарского и Горно-Ширванского регионов ожидаются ливни, грозы, местами - град, а в высокогорных районах есть вероятность снегопада.

В связи с ожидаемыми осадками прогнозируется повышение уровня воды в реках, в частности Большого и Малого Кавказа, а также Лянкяран-Астаринского региона, где возможны кратковременные паводки и сели.

Отмечается, что 2-3 октября в ряде районов страны ожидается порывистый западный ветер.

В связи с неустойчивыми погодными условиями температура воздуха по сравнению с предыдущими днями понизится на 5-8 градусов.