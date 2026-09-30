КазМунайГаз рассчитывает дополнительно извлечь до 155 млн тонн нефти

Казахстанская госкомпания "КазМунайГаз" (КМГ) приняла стратегию увеличения коэффициента извлечения нефти на 12 приоритетных месторождениях, обеспечивающих 90% объема добычи компании.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на КМГ, об этом заявил первый заместитель председателя правления компании Курмангазы Исказиев на юбилейной конференции KIOGE-2026 в Алматы.

По расчетам компании, реализация стратегии позволит дополнительно извлечь до 155 млн тонн нефти относительно текущих проектных показателей до завершения жизненного цикла месторождений.

Одним из ключевых инструментов станет внедрение цифровых двойников, повышающих точность моделирования и эффективность управления добычей. Такой проект реализуется на месторождении Восточный Молдабек в Атырауской области. Ожидается, что он обеспечит дополнительную добычу около 168 тыс. тонн нефти за три года и увеличит межремонтный период до 750 суток.

Параллельно КМГ реализует программу масштабной геологоразведки, включающую 23 проекта с совокупной геологической ресурсной базой порядка 4,7 млрд тонн нефтяного эквивалента. Основное внимание уделяется глубокозалегающим горизонтам и малоизученным территориям.

Для реализации проектов компания привлекает международных партнеров. В частности, заключены контракты с Sinopec по участку Березовский, CNOOC по участку Жылыой и хорватской CHA по участку Шыгыс. Кроме того, BP возвращается в Казахстан в рамках проекта "Устюрт-1/2".

Отдельное направление - планируемое изучение подсолевого комплекса Прикаспийского бассейна, потенциал которого оценивается до 60 млрд тонн нефтяного эквивалента. Предусмотрено проведение около 60 тыс. погонных километров сейсморазведки. Интерес к исследованиям проявили Shell, Chevron, CNOOC и Sinopec. КМГ ведет переговоры о создании консорциума.

"Таким образом, мы решаем две взаимосвязанные задачи - поддерживать стабильный уровень добычи на действующих месторождениях и наращивать ресурсную базу", - отметил Исказиев.