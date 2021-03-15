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У премьер-министра Эстонии выявили коронавирус

У премьер-министра Эстонии выявили коронавирус Тест на коронавирус эстонского премьер-министра Каи Каллас показал положительный результат
Другие страны
15 марта 2021 г. 23:42
У премьер-министра Эстонии выявили коронавирус
Каи Каллас

Тест на коронавирус эстонского премьер-министра Каи Каллас показал положительный результат.

Как передает Report, об этом сообщает Reuters.

Несмотря на результат теста, Каллас чувствует себя хорошо и продолжит выполнять свои обязанности в удаленном формате.

"Я призываю всех людей соблюдать меры предосторожности, носить маску в помещении, уменьшить контакты с другими людьми, по возможности работать удаленно и как можно чаще оставаться дома, так как вирус сейчас распространился по всей Эстонии", - говорится в официальном обращении эстонского премьера.

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