​У посольства Турции в Японии произошло столкновение турков и курдов

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В результате столкновения, произошедшего между турками и курдами у посольства Турции в Токио, пострадали несколько человек.

Как передает Report со ссылкой на NHK, у дипломатического представительства Турции в районе Сибуя собрались около 600 человек, планировавших проголосовать на досрочных парламентских выборах.

Выясняются причины противостояния, в результате которой четыре человека были доставлены в больницу. В данный момент место охраняют несколько десятков автобусов с полицейскими, продолжают происходить стычки между голосующими.