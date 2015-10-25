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    ​У посольства Турции в Японии произошло столкновение турков и курдов

    В результате пострадали несколько человек

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В результате столкновения, произошедшего между турками и курдами у посольства Турции в Токио, пострадали несколько человек.

    Как передает Report со ссылкой на NHK, у дипломатического представительства Турции в районе Сибуя собрались около 600 человек, планировавших проголосовать на досрочных парламентских выборах.

    Выясняются причины противостояния, в результате которой четыре человека были доставлены в больницу. В данный момент место охраняют несколько десятков автобусов с полицейскими, продолжают происходить стычки между голосующими.

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