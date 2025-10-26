Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет

    У побережья Тимора произошло землетрясение магнитудой 6,3

    Другие страны
    • 26 октября, 2025
    • 21:58
    У побережья Тимора произошло землетрясение магнитудой 6,3

    Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано у берегов индонезийского острова Тимор.

    Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

    По его данным, эпицентр располагался в 129 км к северу от города Купанг, где проживают примерно 282 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 84 км.

    Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

    Тимора землетрясение магнитуда
    Timor sahillərində 6,3 bal gücündə zəlzələ baş verib

    Последние новости

    19:32

    Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в попытке теракта у синагоги

    Происшествия
    19:31

    Пшидач: Зеленский должен приехать в Варшаву для встречи с Навроцким

    Другие страны
    19:26

    В Севастополе из-за опрокидывания крана погибли два человека

    В регионе
    19:14

    В Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовиком

    Другие страны
    18:59
    Фото

    На сайте IJF опубликована статья о проведении чемпионата мира по дзюдо в Азербайджане

    Индивидуальные
    18:40
    Фото

    Узбекистан и США обсудили подготовку к вашингтонскому саммиту "C5+1"

    В регионе
    18:39

    В Москве в ходе рейда в хостеле задержаны более 370 мигрантов

    В регионе
    18:26

    Израиль против участия турецких миротворцев в операции в Газе

    Другие страны
    18:19

    Президент Сербии посетит Узбекистан 28-31 октября - ОБНОВЛЕНО

    В регионе
    Лента новостей