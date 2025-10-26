У побережья Тимора произошло землетрясение магнитудой 6,3
Другие страны
- 26 октября, 2025
- 21:58
Землетрясение магнитудой 6,3 было зафиксировано у берегов индонезийского острова Тимор.
Как передает Report, об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр располагался в 129 км к северу от города Купанг, где проживают примерно 282 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 84 км.
Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.
Последние новости
19:32
Бакинский суд вынес приговор обвиняемому в попытке теракта у синагогиПроисшествия
19:31
Пшидач: Зеленский должен приехать в Варшаву для встречи с НавроцкимДругие страны
19:26
В Севастополе из-за опрокидывания крана погибли два человекаВ регионе
19:14
В Чехии пассажирский поезд сошел с рельсов после столкновения с грузовикомДругие страны
18:59
Фото
На сайте IJF опубликована статья о проведении чемпионата мира по дзюдо в АзербайджанеИндивидуальные
18:40
Фото
Узбекистан и США обсудили подготовку к вашингтонскому саммиту "C5+1"В регионе
18:39
В Москве в ходе рейда в хостеле задержаны более 370 мигрантовВ регионе
18:26
Израиль против участия турецких миротворцев в операции в ГазеДругие страны
18:19